В 2023 году россияне купили компьютерную технику на треть триллиона рублей
Российский рынок компьютерной техники и комплектующих в период с января по октябрь 2023 года составил 322 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».
Аналитики провели исследование рынка и потребительских предпочтений, после чего пришли к выводу, что 42% покупателей выбирали в 2023 году готовые решения в виде ноутбуков или собранных ПК с укомплектованными системными блоками. При этом большая часть россиян (58%) приобретала отдельные компоненты для сборки или модернизации своих компьютеров.
В ходе анализа рынка комплектующих для компьютеров было установлено, что наибольшую популярность у россиян имеют накопители данных (HDD и SSD), которые занимают первое место по объему продаж. На втором месте расположилась оперативная память, а на третьем — видеокарты. Процессоры и материнские платы замкнули топ-5 самых востребованных компонентов.