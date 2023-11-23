В 2023 году россияне купили компьютерную технику на треть триллиона рублей

Российский рынок компьютерной техники и комплектующих в период с января по октябрь 2023 года составил 322 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Аналитики провели исследование рынка и потребительских предпочтений, после чего пришли к выводу, что 42% покупателей выбирали в 2023 году готовые решения в виде ноутбуков или собранных ПК с укомплектованными системными блоками. При этом большая часть россиян (58%) приобретала отдельные компоненты для сборки или модернизации своих компьютеров.