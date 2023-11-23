Квартальная чистая прибыль Nvidia увеличилась в 13 раз

Квартальная чистая прибыль американской компании Nvidia увеличилась в 13 раз, благодаря продажам чипов для ИИ. В результате в отчетном квартале прибыль составила 9,2 млрд долларов, что является рекордной для компании суммой.

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Это примерно 3,71 долларов в расчете на акцию. Напомним, годом ранее одна акция компании стоила 27 центов.

В компании считают, что это не предел и планируют нарастить прибыль в четвертом квартале до 20 млрд долларов при консенсус-прогнозе в 18 млрд долларов.

Правда, эксперты указали на снижение котировок акций компании на 1,8%.