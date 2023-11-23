Квартальная чистая прибыль Nvidia увеличилась в 13 раз
Квартальная чистая прибыль американской компании Nvidia увеличилась в 13 раз, благодаря продажам чипов для ИИ. В результате в отчетном квартале прибыль составила 9,2 млрд долларов, что является рекордной для компании суммой.
Это примерно 3,71 долларов в расчете на акцию. Напомним, годом ранее одна акция компании стоила 27 центов.
В компании считают, что это не предел и планируют нарастить прибыль в четвертом квартале до 20 млрд долларов при консенсус-прогнозе в 18 млрд долларов.
Правда, эксперты указали на снижение котировок акций компании на 1,8%.
Напомним, ранее сообщалось, что США ограничили поставки чипов Nvidia и AMD в страны Ближнего Востока. При этом очный список стран, куда запрещен экспорт, не разглашается.