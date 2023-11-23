Перу потеряло более половины поверхности ледников всего за полвека

Перу потеряло более половины своей поверхности ледников за последние шесть десятилетий, а 175 ледников вымерли из-за изменения климата в период с 2016 по 2020 год, сообщили в среду перуанские ученые.

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"За 58 лет 56,22 процента ледникового покрова, зарегистрированного в 1962 году, было потеряно", - сказала Майра Мехиа, представитель Перуанского национального института исследования горных ледников и экосистем (Inagem).

Фактором, который оказывает наибольшее воздействие, является повышение средней глобальной температуры, вызывающее ускоренное отступление ледников, особенно в тропических районах, сообщил Associated Press Хесус Гомес, директор по исследованиям ледников Inagem.

В южноамериканской стране осталось 1050 квадратных километров ледникового покрова, что составляет около 44 процентов от площади, зарегистрированной в 1962 году, когда была проведена первая инвентаризация ледников. В Перу есть несколько горных хребтов, где ледники почти исчезли, а Чила потеряла 99 процентов своей ледниковой поверхности с 1962 года.