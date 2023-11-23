В России создали воду с необычным свойством

Ученые РТУ МИРЭА представили технологию производства наноионизированной воды (Nano Super Ion Water — NSIW). Этот экологичный продукт является безопасной водой с хорошим эффектом очищения, стерилизации и дезодорации, не содержит синтетических поверхностных активаторов и химических веществ. Об этом «Ленте.ру» рассказали исследователи.

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Необычная жидкость, как рассказали ученые, создается из подготовленной водопроводной воды на основе нового метода. В отличие от обычных моющих и чистящих средств NSIW может быть использована не только в промышленности или в быту, но и как средство личной гигиены.

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«NSIW убирает неприятные запахи, блокирует коррозию, не содержит поверхностных активаторов и других синтетических веществ и, что важно, не требует специальной утилизации. Кроме того, наноионизированная вода имеет большой срок хранения — 1 год в закрытом виде, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, УФ-излучения и воздействия высокой температуры», — рассказали исследователи.

Выяснилось также, что NSIW пагубно влияет на вирусы и микробы, в том числе, на вирусы гриппа. А бактерии, связанные с пищевым отравлением, гибнут в жидкости в течение 30 секунд.

Ученые РТУ МИРЭА

«Средство может применяться для увлажнителей воздуха, автомобильных внутрисалонных распылителей для очищения воздуха от пыли, микробов и неприятных запахов. Документально подтверждены протоколами испытаний результаты негативного влияния NSIW на микробы и вирусы»

По словам ученых, NSIW можно использовать и в промышленности: она позволит очищать труднодоступные места металлоизделий, а также изделий оптико-электронной промышленности, металлорежущего, шлифовально-полировального и других видов оборудования и многое другое.

«Пандемия коронавируса показала, насколько важную роль в современном мире играет дезинфекция и антибактериальная обработка. Также важно, чтобы применяемые средства были безопасными для человека и в целом для экологии. Наша разработка позволит решить ряд важнейших задач как в повседневной жизни людей, так и на производстве», отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.