В США доверят ИИ принимать самостоятельные решения об уничтожении людей

Пентагон находится на пути к тому, чтобы доверить дронам с искусственным интеллектом (ИИ) принимать самостоятельные решения об уничтожении людей. Помимо США, летальное автономное оружие, которое в будущем может изменить характер войн, активно разрабатывают в Китае и Израиле, сообщает The New York Times (NYT).

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Такая перспектива серьезно беспокоит другие страны, они стремятся обратить на это внимание ООН, предлагая ввести обязательные юридические правила по использованию подобного оружия. «Какова роль людей в применении силы — это абсолютно фундаментальный вопрос безопасности, юридический вопрос и этический вопрос», — заявил главный переговорщик Австрии по этому вопросу Александр Кментт.

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Однако страны-разработчики автономных дронов либо не считают внесение изменений в международного права необходимостью, либо предлагают ввести слишком узкие, а потому малоэффективные юридические ограничения для контроля за вооружениями. Несмотря на то, что дебаты зашли в тупик, проблему вновь актуализировала недавняя встреча официальных лиц США и Китая, на которой обсуждался вопрос потенциального ограничения на использование ИИ при принятии решений о размещении ядерного оружия.

Американская делегация, в которую вошел представитель Пентагона, настаивает, что в международном праве уже есть положение о запрете на использование оружия против гражданского населения. США дали понять, что готовятся к широкому развертыванию автономного оружия. Однако позиция крупных держав вызвала еще большее беспокойство среди небольших стран, так как подобное смертоносное оружие с искусственным интеллектом может появиться на поле боя раньше, чем будет принят регламент о его использовании.

Еще более проблему актуализирует конфликт на Украине, в котором стороны интенсивно используют дроны, отмечает издание. Пока цели беспилотников назначают операторы, однако прогресс в области разработки программного обеспечения идет быстрыми темпами, так что вскоре БПЛА могут начать выбирать цели самостоятельно. Кроме того, автономные дроны могут стать очевидным выбором, так как могут работать без радиосвязи и GPS, которые активно подавляются на территории боевых действий.