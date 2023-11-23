Samsung готовит новый ноутбук в стиле Apple

Samsung разрабатывает новый ноутбук Galaxy Book 4, который составит конкуренцию лэптопам Apple и Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Report.

Galaxy Book 4 получит металлический корпус и AMOLED-экран. Из интерфейсов предусмотрены один порт USB 3.2, два порта Thunderbolt 4, один HDMI, устройство чтения карт MicroSD и комбинированный разъем для наушников и микрофона.

За производительность будет отвечать процессор Intel Core 5. В паре с ним обработкой графики займется встроенный GPU – Intel Arc Graphics. Из коробки Galaxy Book 4 получит Windows 11.

Windows Report

Вместе с базовым Galaxy Book 4 компания Samsung также разрабатывает более продвинутые лэптопы в серии Book 4 360, Book 4 360 PRO, а также Book 4 Ultra.