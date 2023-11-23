Археологи раскопали архив в сгоревшем римском городе Доличе

Археологическая миссия Малоазиатского исследовательского центра при Мюнстерском университете при проведении раскопок в древнем городе Доличе на территории Турции обнаружила редкий архив, в котором сохранились тысячи оттисков печатей.

© Asia Minor Research Center, Universität Münster

Об открытии рассказывает Arkeonews. Древний город Доличе распложен на юго-востоке Турции. Именно здесь немецкие археологи совместно со своим турецкими коллегами раскопали частично сохранившийся муниципальный архив. Всего было обнаружено свыше 2000 оттисков печатей, которые в римский период использовались для запечатывания документов.

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Подобные архивы имелись в каждом городе того периода времени. Как и в наши времена, в них, например, хранились соглашения и контракты. Однако до последнего времени археологам удалось найти лишь несколько архивных зданий Римской империи. В данном случае тоже были найдены остатки некогда крупного архива, оттиски печатей из которого, кстати, хорошо сохранились. Их изучение даст ученым новое понимание о древней административной системе.

Судя по описанию, найденные оттиски представляют собой штампованные куски глины размером примерно от пяти миллиметров до двух сантиметров. Они использовались для запечатывания папирусов и пергаментов, которые представляли собой наиболее важные документы.

"Изображения на официальных печатях города имеют к нему прямое отношение, - говорит один из руководителей исследовательской миссии Михаэль Блёмер. - Как правило, на них изображены самые важные боги, такие как Юпитер Долихен, главное божество этого города. Боги на печатях дают нам представление о религиозной практике местных жителей.

Мифические фигуры и редкие частные портреты, изображенные на оттисках, также указывают на сильное греко-римское влияние".

От здания архива, построенного из цельных известняковых блоков, остались только нижние слои фундамента, добавляет другой руководитель исследовательской миссии Энгельберт Винтер.

"Однако они демонстрируют последовательность комнат, которые объединяются, образуя вытянутый комплекс зданий, - говорит он. - Точный размер пока невозможно определить. На данный момент известно, что здание имело ширину восемь метров и длину 25 метров. Ширина стен говорит о том, что оно было многоэтажным".

В архиве Доличе хранилось, вероятно, много документов.