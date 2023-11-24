Ученые выяснили, как «видят» растения

Ученые из Швейцарии смогли выяснить, как растения, не имея глаз, определяют, с какой стороны от них находится источник света — эта функция важна для фотосинтеза, но понять ее механизм до сих пор не удавалось. Новость об открытии опубликовал Университет Лозанны (Швейцария).

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Определять, где находится источник света, могут большинство живых организмов, даже не имеющие органов зрения, которые, пусть и условно, но можно счесть глазами. Конкретному существу это полезно для ориентации в окружающем мире. Для растений же это —первостепенная задача, ведь от солнечных лучей зависит фотосинтез. Растения даже научились поворачиваться вслед за движением света.

«Все началось с наблюдения за мутировавшим растением модельного вида Arabidopsis thaliana, стебель которого оказался удивительно прозрачным. Затем мы обнаружили, что молочный цвет стебля у диких растений, на самом деле, был обусловлен наличием воздуха в межклеточном пространстве в различных тканях растения, в частности в гипокотиле — части стебля ростка. У мутантных особей воздух заменен водной жидкостью, поэтому стебель полупрозрачный», — говорит руководитель исследования, профессор Университета Лозанны Кристиан Фанкхаузер.

Исследуя эту любопытную особенность, ученые выяснили, что в стеблях с жидкостью и с воздухом свет распространяется по-разному. Только у диких ростков, где заполненные воздухом канальцы чередуются с наполненными жидкостью клетками, свет внутри стебля преломляется, переходя из одной среды в другую — возникают миниатюрные радуги. А это, в свою очередь, помогает растению понять, откуда исходит свет.