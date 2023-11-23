Разработчики закрыли приложение, на котором был основан Nothing Chats

Компания Sunbird, разработавшая приложение для обмена сообщениями между Android и iPhone через iMessage, закрыла свой продукт из-за множества проблем с конфиденциалностью.

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Некоторое время назад приложение Sunbird попало под пристальное внимание разработчиков и общественности, после того как легло в основу мессенджера Nothing Chats, созданного производителем смартфонов. Nothing Chats продержался в Google Play менее суток и в итоге приложение было удалено из сервиса, когда стало известно о проблемах с конфиденциальностью.

Уязвимость у Sunbird оказалась критической: вместо обещанного сквозного шифрования пользователи могли получить доступ к чужой переписке. И весь этот «багаж» перекочевал в Nothing Chats, когда вендор начал сотрудничество с разработчиками материнского приложения. Отмечается, что было найдено 630 тысяч файлов, использующих упомянутую уязвимость.