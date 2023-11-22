Число пользователей нейросети Сбера Kandinsky превысило 3 млн

"Число пользователей на сегодня, это более 3 млн. Да, генерации мы прошли вот даже дополнительно к тому, что был тот тайм-стемп, который был на 2.1, это плюс 65 млн. <...> Люди более чем пользуются, да, и тут еще дай разные поверхности к этому, и понятно, что этот охват будет больше", - сказал он.