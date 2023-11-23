Найдены руины древнего монастыря в Шотландии

Археологи обнаружили руины древнего Дирского монастыря в Шотландии, где была написана Дирская книга — старейший сохранившийся памятник гэльской культуры. Монастырь находился неподалеку от Дирского аббатства, построенного несколькими веками позднее, сообщает пресс-служба Университета Саутгемптона.

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Дирская книга — это евангелие, которое было написано на латыни в период между 850 и 1000 годами нашей эры. На полях в этой книге есть гэльские тексты о Дирском монастыре. Они были созданы в конце XI — начале XII веков. Дирская книга считается старейшим сохранившимся памятником гэльской культуры и сейчас хранится в Кембриджской университетской библиотеке. Недавно эта книга впервые за тысячу лет вернулась в Шотландию на выставку в художественной галерее Абердина.

Археологи находились в поисках Дирского монастыря с 2009 года. В 2022 году они провели раскопки неподалеку от Дирского аббатства, которое было построено в XIII веке в округе Абердиншир. В 80 метрах от руин аббатства археологам удалось найти останки монастыря. Они датировали столбовые ямы, оставшиеся от конструкций монастыря, по радиоуглероду и подтвердили, что они принадлежат тому же временному периоду, что и гэльские тексты в Дирской книге.