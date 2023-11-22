В Госдуме рассказали, почему YouTube до сих пор не заблокирован

Видеохостинг YouTube до сих пор не заблокирован на территории России, так как его блокировку сложно технологически реализовать. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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— Я бы с удовольствием сам был бы в первых рядах и кричал бы на эту тему, но сегодня это технологически очень сложно реализуемо. Именно поэтому до сих пор YouTube не заблокирован, — заявил он.

Горелкин также отметил, что популярная социальная сеть Instagram* была заблокирована в России, так как для этого был веский повод. Сама же блокировка, утверждает замглавы думского комитета, прошла почти без «социальных эффектов», передает ТАСС.

Недавно Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube для уменьшения износа оборудования.

В октябре Антон Горелкин заявил, что блокировка видеохостинга YouTube принесет больше вреда, чем пользы, однако у отечественных создателей контента на платформе нет будущего.

По мнению политика, YouTube продолжает оставаться враждебным видеохостингом, который осознанно нарушает российское законодательство. Кроме того, нет никаких гарантий, что площадка не начнет проводить более агрессивную антироссийскую политику и не станет распространять противоправные ролики.