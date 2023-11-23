В экраны Apple MacBook станет сложнее подсматривать

Современные дисплеи гаджетов Apple имеют угол обзора в 170 градусов, из-за чего посторонние всегда могут заглянуть в чужой iPhone, iPad или Mac и получить не предназначающуюся им информацию. Недавно Apple запатентовала два решения, которые позволяют ограничить видимость экрана устройств, что может решить проблему подглядывания. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Первое решение называется «Защитная пленка для изогнутых дисплеев». Она представляет собой специальное покрытие экрана, которое ограничивает излучение света в одном направлении. С ним, находясь прямо перед экраном, пользователь увидит изображение с истинными разрешением и яркостью. Сторонний же наблюдатель из-за другой перспективы при этом увидит либо темный экран, либо размытое изображение.

Второй патент называется «Дисплеи с регулируемыми углами обзора». Подразумевает использование экранов с настраиваемой поляризацией. Для этого могут использоваться как механические элементы, так и специальный жидкокристаллический элемент, который ограничивает видимость определенных цветов.