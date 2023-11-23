В экраны Apple MacBook станет сложнее подсматривать

Современные дисплеи гаджетов Apple имеют угол обзора в 170 градусов, из-за чего посторонние всегда могут заглянуть в чужой iPhone, iPad или Mac и получить не предназначающуюся им информацию. Недавно Apple запатентовала два решения, которые позволяют ограничить видимость экрана устройств, что может решить проблему подглядывания. Об этом сообщает издание MacRumors.
Первое решение называется «Защитная пленка для изогнутых дисплеев». Она представляет собой специальное покрытие экрана, которое ограничивает излучение света в одном направлении. С ним, находясь прямо перед экраном, пользователь увидит изображение с истинными разрешением и яркостью. Сторонний же наблюдатель из-за другой перспективы при этом увидит либо темный экран, либо размытое изображение.
Второй патент называется «Дисплеи с регулируемыми углами обзора». Подразумевает использование экранов с настраиваемой поляризацией. Для этого могут использоваться как механические элементы, так и специальный жидкокристаллический элемент, который ограничивает видимость определенных цветов.
MacRumors пишет, что появление патентов не гарантирует реализацию описанных технологий. А если Apple и решится их воплотить, то вряд ли это случится в ближайшем будущем.