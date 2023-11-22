Российские ученые создали прибор для исследования горных пород
Специалисты научно-исследовательского института "Нанотехнологии и наноматериалы" при Тамбовском государственном университете создали прибор, предназначенный для изучения характеристик горных пород. Этот прибор обладает способностью создавать точные геомеханические модели скважин и месторождений, что открывает новые возможности для исследований в данной области, пишет ТАСС.
По словам заместителя начальника института Александра Тюрина, подобных приборов в России не производится. Новая разработка ученых обладает преимуществами в размерном диапазоне измерений, охватывая от нанометров до миллиметров.
Как отмечает Тюрин, прибор будет широко использоваться для научных исследований, позволяя исследовать физико-механические характеристики материалов различными методами. Он предназначен для анализа свойств композитных материалов и горных пород, включая оценку прочности, твердости и модуля упругости.
Также новое оборудование будет полезно для лабораторий, центров и вузов, занимающихся исследованиями различных материалов и геологических аспектов, а также обслуживанием нефтегазовой отрасли.