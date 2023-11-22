Российские ученые создали прибор для исследования горных пород

Специалисты научно-исследовательского института "Нанотехнологии и наноматериалы" при Тамбовском государственном университете создали прибор, предназначенный для изучения характеристик горных пород. Этот прибор обладает способностью создавать точные геомеханические модели скважин и месторождений, что открывает новые возможности для исследований в данной области, пишет ТАСС.

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По словам заместителя начальника института Александра Тюрина, подобных приборов в России не производится. Новая разработка ученых обладает преимуществами в размерном диапазоне измерений, охватывая от нанометров до миллиметров.

Как отмечает Тюрин, прибор будет широко использоваться для научных исследований, позволяя исследовать физико-механические характеристики материалов различными методами. Он предназначен для анализа свойств композитных материалов и горных пород, включая оценку прочности, твердости и модуля упругости.