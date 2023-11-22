NASA в кризисе: МКС на грани исчезновения, а у агентства еще и проблемы с финансированием

Международной космической станции (МКС) исполнилось 25 лет, а NASA столкнулось с дилеммой финансирования, которая может привести к шокирующему отставанию в области пилотируемых космических полетов.

© ferra.ru

Планируя вывести стареющую МКС из эксплуатации к 2030 г., космическое агентство надеялось на плавный переход к частным компаниям, осуществляющим коммерческие полеты на низкую околоземную орбиту. Однако финансовые проблемы и возможное сокращение федерального бюджета могут задержать развитие этих альтернатив, что чревато длительным отставанием в возможностях.

Концепция NASA, предусматривающая аренду на коммерческих станциях для астронавтов и космических туристов, может оказаться под угрозой, что поставит под вопрос будущее агентства.