Работник мастерской починил поджаренный в микроволновке iPhone 14 Pro

В одном из выпусков на YouTube-канале Phone Repair Guru эксперт рассказал, какие именно компоненты могут выйти из строя у iPhone 14 Pro, который в течение 30-60 секунд держали в микроволновой печи.

© YouTube/Phone Repair Guru

Часть пластика у iPhone 14 Pro после пребывания в микроволновке расплавилась. Поэтому корпус пришлось полностью менять. Дисплей тоже был сломан.

После того как эксперт снял экран, оказалось, что у смартфона сгорели порт зарядки, вибромоторчик Taptic, динамики.

Phone Repair Guru

Тем не менее материнская плата всё-таки не сгорела. Это значит, что заменить другие компоненты и починить телефон вполне реально. Но возникла ещё одна проблема: телефон через какое-то время после запуска стал автоматически выключаться и перезагружаться.

Увидеть всё в динамике вы можете ниже на видео.