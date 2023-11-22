«ВКонтакте» полностью восстановила работу после массового сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила свою работу после массового сбоя, который произошел днем 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«ВКонтакте» полностью восстановила работу после массового сбоя
© ТАСС

По данным агентства, в настоящее время пользователям стали вновь доступны все сервисы не только в приложении, но и на сайте.

Ранее пользователи «ВКонтакте» стали массово сообщать о сбое в работе соцсети. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Новосибирска. Отмечалось, что при попытках войти в соцсеть у пользователей появлялось сообщение о том, что она временно недоступна.

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