«ВКонтакте» полностью восстановила работу после массового сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила свою работу после массового сбоя, который произошел днем 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время пользователям стали вновь доступны все сервисы не только в приложении, но и на сайте.