«ВКонтакте» полностью восстановила работу после массового сбоя
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила свою работу после массового сбоя, который произошел днем 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в настоящее время пользователям стали вновь доступны все сервисы не только в приложении, но и на сайте.
Ранее пользователи «ВКонтакте» стали массово сообщать о сбое в работе соцсети. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Новосибирска. Отмечалось, что при попытках войти в соцсеть у пользователей появлялось сообщение о том, что она временно недоступна.
Рамблер: главные новости