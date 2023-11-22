Ученые выяснили, может ли полет в космос вызвать проблемы с эрекцией

Американские ученые из Университета штата Флорида изучили воздействие условий космоса на репродуктивное здоровье. Исследование опубликовано в научном журнале Federarion of American Societes for Experimental Biology (FASEB).

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Во время полетов за пределы Земли человек подвергается воздействию высокого уровня космического излучения и невесомости. Как показали имитационные эксперименты на крысах-самцах, эти факторы способны негативно влиять на сосудистые ткани организма, связанные с эректильной дисфункцией. При этом эффект может сохраняться даже после периода длительного восстановления.

По словам ученых, для изменений в сосудистых тканях достаточно относительно низких доз космической радиации. Микрогравитация также участвует в этом процессе, но в меньшей степени, и ее действие в первую очередь связано с увеличением окислительного стресса в клетках. Эту проблему можно исправить с помощью различных антиоксидантов, отметили специалисты.

«Поскольку пилотируемые полеты в космос запланированы на ближайшие годы, эта работа показывает, что репродуктивное здоровье астронавтов следует тщательно контролировать по их возвращении на Землю.