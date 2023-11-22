Риск выгорания OLED-мониторов увеличился при использовании сверхшироких форматов

Открытие, сделанное в ходе тестирования долговечности OLED-мониторов, выявило непредвиденную угрозу для сверхшироких дисплеев. Две ведущие модели, Alienware AW3423DWF и Samsung Odyssey G8, оснащенные QD-OLED-панелями формата 21:9, показали «сильный дифференциальный износ» всего через 700 часов отображения CNN-картинки формата 16:9.

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Проблема возникает, когда контент с черными полосами по бокам заставляет мониторы ярче освещать центр, что приводит к потенциальному риску выгорания. Эксперты отмечают неожиданные последствия просмотра контента формата 16:9 на сверхшироких OLED-мониторах и призывают к осторожности.

Тест, имитирующий 10 лет использования в течение двух лет, выявил настоятельную необходимость дальнейших исследований поведения OLED-мониторов, подчеркнув динамическую природу риска выгорания.