Представлен уникальный глиняный холодильник

На рынке холодильного оборудования представили глиняный холодильник, основанный на старинном принципе испарительного охлаждения. Он был разработан немецким промышленным дизайнером, передает New Atlas.

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Разработке дали название TONY.

Отмечается, что глиняный холодильник станет экологически чистым решением для сохранения свежести продуктов без использования электричества.

Создатель сделала упор на решении распространенной проблемы пищевых отходов, которые возникают в результате неправильных методов хранения.

При изготовлении холодильника использовалась пористая глина Раку, которая добывается в регионе Вестервальд в Германии. Данный материал поглощает воду из резервуара и обеспечивает испарение на поверхности контейнера для пищи, что создает оптимальную среду хранения при температуре от 13 °C до 17 °C.

TONY предоставляет собой эффективный способ сохранения свежести продуктов, в частности, речь идет о фруктах, овощах и хлебобулочных изделиях.