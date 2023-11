Названа нагрузка для первого пуска ракеты New Glenn

В ходе первого пуска перспективная тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin выведет два спутника-кубсата миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), предназначенные для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Марса. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.