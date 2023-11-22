Эксперты назвали топ-5 фейков 2023 года, набравших 600 млн просмотров

Главные фейки 2023 года собрали более 600 миллионов просмотров, при этом сохраняется тренд на увеличение количества как уникальной ложной информации, так и копий, размещаемых в СМИ, социальных сетях и мессенджерах. Об этом заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, пишет ТАСС.

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Такой статистикой Владимир Табак поделился на пленарной сессии «Санкции или фейки: что больше вредит экономике и общественной безопасности» в рамках международного форума «Диалог о фейках».

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«Если в 2021 году цифра уникальных фейков была 1,7 тыс., то в 2022 году было выявлено 4 тыс. Мы понимаем, что в этом году цифра будет похожая. 2021 год нам тогда казался пиковым, и мы видим в сравнении, что с началом СВО даже число уникальных фейков драматически выросло», — констатировал он.

По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», основными площадками распространения ложной информации в России являются Telegram, «Одноклассники» и «ВКонтакте», при этом фейки обычно живут 1-3 дня.

Топ-5 фейков 2023 года набрали более 600 млн просмотров, это более 393 тыс. постов и более 15 млн реакций, то есть взаимодействий с аудиторией. Среди основных фейковых тем были как связанные с российской спецоперацией на Украине, так и «псевдоинициативы властей», например, вброс о блокировке YouTube или вброс о платных медуслугах, отмечает Ura.ru.

При этом Владимир Табак обратил внимание на то, что становится больше фейковых региональных новостей. Суммарно количество региональных фейков составило 51% от общего числа, а в сравнении с 2022 годом фиксируется прирост на 78%.

«Во многом это связано с тем, что у нас есть регионы, в которых очень много собственной повестки, и эта повестка перекрывает для жителей региона федеральную», — пояснил он.