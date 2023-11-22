Пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбое в социальной сети — недоступны ни сайт, ни приложение. Об этом свидетельствует информация на сайте DownRadar.

Согласно данным сервиса, наибольшее число сообщений о сбоях поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Новосибирска. 58% пользователей указывают на общий сбой, 23% — на недоступность сайта, еще 9% — на недоступность приложения.

Сейчас при попытке войти на сайт «ВКонтакте» пользователи видят сообщение о том, что страница временно не доступна — им предлагают повторить попытку позже. При этом некоторые россияне отмечают, что ряд сервисов продолжает работать, если они были включены заранее — например, музыка.