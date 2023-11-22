Воссоздано лицо древнеегипетской девочки с редкой болезнью

Ученые восстановили прижизненный облик древнеегипетской мумии с помощью современных компьютерных технологий. Тело принадлежало 14-летней девочке из знатной семьи, которая страдала от редкой болезни.

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Предварительно археологи собрали большое количество информации о мумии. Девочка жила 2300 лет назад, и звали ее Минирдис. Она была дочерью жреца по имени Инарос, который служил культу египетского бога плодородия Мина. Девочка тоже должна была стать жрицей, но не успела.

Мумия была захоронена на кладбище Ахмим в Верхнем Египте, где ее нашли в 1925 году. Современные исследователи, осматривая тело, обратили внимание на аномально крупный череп. Он занимал почти всю ширину гроба, хотя тот предназначался для более взрослого человека. Посмертная маска была повернута, иначе было невозможно закрыть крышку.

Окружность головы и объем мозга оказались на три отклонения выше, чем у обычного человека. На основании этих данных ученые поставили Минирдис диагноз – мегалэнцефалия (чрезмерное увеличение массы мозга).

Ученые создали оцифрованную модель черепа древнеегипетской девочки и добавили мягкие ткани, основываясь на параметрах живых людей соответствующей возрастной группы. Так им удалось реконструировать ее лицо.

При этом причина смерти Минирдис так и осталась неизвестной. Ею не обязательно могла стать болезнь. Клинические проявления мегалэнцефалии очень различаются у отдельных пациентов. В некоторых случаях они вовсе отсутствуют, в других наблюдаются умственная отсталость, судороги и даже паралич, сообщает The Daily Mail.