Найден самый большой зародыш галактических скоплений

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» помог обнаружить самый крупный зародыш галактических скоплений в ранней Вселенной, передает 3Dnews.ru.

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В зоне Полосы Грота зафиксирована массивная и протяженная цепочка из 20 галактик. Структура похожа на выгнутый лук. Ее длина составляет свыше 13 млрд световых лет, а ширина — около 650 тыс. световых лет.

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Образованию дали название «Космическая лоза». Отмечается, что все галактики в «Лозе» удалены от нас примерно на одинаковое расстояние и имеют величину красного смещения в районе 3,44.

Также сообщается, что в настоящее время масса «Лозы» может доходить до 1014 солнечных масс.

Ранее группе астрофизиков удалось найти в галактике источник радиосигналов, которые приходят каждые 22 минуты в течение как минимум 33 лет.