Британские ученые заявили о неэффективности хлорки против супербактерий
Проведенное учеными из Плимутского университета исследование выявило неэффективность хлорного отбеливателя против устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как Clostridioides difficile (C. diff). Об этом сообщил телеканал Sky News.
По данным ученых, отбеливатель, применяющийся для дезинфекции медицинских халатов и поверхностей, оказался неэффективен против супербактерий Clostridioides difficile (C. diff), которые ежегодно заражает миллионы людей во всем мире, вызывая диарею, колит и другие кишечные расстройства.
При этом C. diff является наиболее распространенной причиной заболеваний, для лечения которых назначают антибиотики.
В ходе исследования ученые изучили, как споры трех различных штаммов C. diff реагировали на разные концентрации гипохлорита натрия (отбеливателя), используемого в больницах. В итоге они выяснили, что отбеливатель не действует на супербактерии.
«С ростом заболеваемости и устойчивости к противомикробным препаратам угроза, которую супербактерии представляют для здоровья человека, возрастает», — отметила доцент кафедры молекулярной микробиологии в Плимутском университете Тина Джоши.
По ее словам, с учетом полученных данных необходимо внести значительные коррективы в протоколы дезинфекции медоборудования и одежды медперсонала по всему миру. А сама дезинфекция должна проводиться с учетом эволюции бактерий.
Ранее гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева рассказала, что недавние исследования по определению чувствительности гонококков, вызывающих гонорею, показали рост их резистентности к антибиотикам. Она назвала одним из предрасполагающих факторов этого снижение доступности диагностики и врачебного наблюдения на предмет ИППП во время пандемии, а также избыточное назначение и употребление антибиотиков широкого спектра.