Британские ученые заявили о неэффективности хлорки против супербактерий

Проведенное учеными из Плимутского университета исследование выявило неэффективность хлорного отбеливателя против устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как Clostridioides difficile (C. diff). Об этом сообщил телеканал Sky News.

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По данным ученых, отбеливатель, применяющийся для дезинфекции медицинских халатов и поверхностей, оказался неэффективен против супербактерий Clostridioides difficile (C. diff), которые ежегодно заражает миллионы людей во всем мире, вызывая диарею, колит и другие кишечные расстройства.

При этом C. diff является наиболее распространенной причиной заболеваний, для лечения которых назначают антибиотики.

В ходе исследования ученые изучили, как споры трех различных штаммов C. diff реагировали на разные концентрации гипохлорита натрия (отбеливателя), используемого в больницах. В итоге они выяснили, что отбеливатель не действует на супербактерии.

«С ростом заболеваемости и устойчивости к противомикробным препаратам угроза, которую супербактерии представляют для здоровья человека, возрастает», — отметила доцент кафедры молекулярной микробиологии в Плимутском университете Тина Джоши.

По ее словам, с учетом полученных данных необходимо внести значительные коррективы в протоколы дезинфекции медоборудования и одежды медперсонала по всему миру. А сама дезинфекция должна проводиться с учетом эволюции бактерий.