Астрономы обнаружили тройные системы со звездами-«вампирами»

Британские астрономы из Университета Лидса выяснили, что в некоторых системах с двумя звездами может тайно существовать третья массивная звезда, питающаясь материей своих соседей подобно вампиру. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные миссии Gaia Европейского космического агенства.

Так называемые звезды-«вампиры» или звезды Be-типа обычно окружены кольцами перегретого газа. Эти светила чрезвычайно ярки, а их масса составляет от 2 до 16 масс нашего Солнца.

Ведущая на данный момент теория предполагает, что диски вокруг Be-звезд создаются, когда они быстро вращаются, отрывая вещество от ближайших светил. Этот материал еще сильнее раскручивает звезду-«вампира». Раньше считалось, что такая ситуация бывает только в двойных системах, однако последние наблюдения показали возможность существования тройных систем, где Be-звезда питается сразу из двух источников.

Как только звезды-жертвы подойдут достаточно близко к звездам Be-типа, масса первой может быть передана «вампиру». Однако вместо того, чтобы упасть непосредственно на его поверхность, этот материал сначала образует закрученный диск. Таким образом, спутники Be-звезды постепенно становятся слишком тусклыми, чтобы их можно было обнаружить.