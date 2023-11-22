В Люберцах прокомментировали сообщение о числе Муххамадов в роддомах

Хакеры опубликовали на сайте администрации Люберец фейковую новость, будто самым популярным именем в роддомах подмосковного города является имя Муххамад, сообщил изданию «Подъем» глава информационно-аналитического управления мэрии Вячеслав Широкий. Это сообщение было оперативно удалено. Также Широкий отметил, что подобное же сообщение появилось на сайте одного из районов Архангельской области.

Такая же новость, слово в слово, только изменено имя губернатора, была опубликована и на сайте администрации Коношского района Архангельской области. Она появилась 20 числа и была оперативно удалена. Это хакерская атака, к расследованию подключились правоохранительные структуры, — сказал Широкий.

Официальное опровержение появилось на официальном сайте администрации 21 ноября. Там отмечалось, что к опубликованной информации администрация городского округа отношения не имеет и считает ее фейком. Согласно фейковой публикации, в число популярных имен в том числе вошли Анзур и Амриддин.