В РФ разработают вузовские программы по подготовке кадров в сфере ИИ

В Минэкономразвития и Минобрнауки разработают вузовские программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду распорядился председатель Правительства России Михаил Мишустин.

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Подготовить указанные программы министерствам предстоит до 30 марта следующего года. В качестве педагогов и научных работников привлекут представителей ведущих компаний в области ИИ.

Указанным структурам, а также Минпросвещения поручено до 1 июня 2024-го представить властям предложения о запуске национальной инициативы подготовки кадров — преподавателей и исследователей — для их обучения применению технологий ИИ в научной деятельности. В свою очередь, Минэкономразвития и Минтруд займутся ежегодным анализом и оценкой рисков, связанных с внедрением ИИ в экономику и социальную сферу.