В РФ разработают вузовские программы по подготовке кадров в сфере ИИ

В России разработают вузовские программы по подготовке кадров в сфере ИИ
В Минэкономразвития и Минобрнауки разработают вузовские программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду распорядился председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Подготовить указанные программы министерствам предстоит до 30 марта следующего года. В качестве педагогов и научных работников привлекут представителей ведущих компаний в области ИИ.
Указанным структурам, а также Минпросвещения поручено до 1 июня 2024-го представить властям предложения о запуске национальной инициативы подготовки кадров — преподавателей и исследователей — для их обучения применению технологий ИИ в научной деятельности. В свою очередь, Минэкономразвития и Минтруд займутся ежегодным анализом и оценкой рисков, связанных с внедрением ИИ в экономику и социальную сферу.
По итогам отраслевой стратегической сессии в Правительстве также приняли решение сформировать новый федеральный проект «Цифровые сервисы здравоохранения». Финансировать внедрение решений с использованием ИИ начнут с 2025 года. Программа станет частью нацпроекта «Экономика данных». Кроме того, до 20 декабря следующего года в Минцифры разработают отечественные инструменты обработки данных с помощью ИИ.