На Солнце заметили потенциально опасный «архипелаг» пятен

На ближней к Земле стороне Солнца появилось одно из крупнейших за последние десять лет скопление пятен. Они вызвали «шквал» солнечных бурь. Ученые опасаются, что извержения могут достичь нашей планеты.

Исследователи идентифицировали две группы пятен: AR3490 и AR3491. Они быстро двигались по поверхности звезды друг за другом. Перед их появлением в соответствующем районе зафиксировали гелиосейсмические толчки, или рябь на поверхности Солнца.

С момента своего появления пятна разделились и образовали целый «архипелаг». Его общая протяженность составляет около 200 000 километров – более чем в 15 раз шире Земли.

Согласно данным портала SpaceWeatherLive, за последние четыре дня солнечные пятна вызвали по меньшей мере 16 солнечных вспышек класса С и три вспышки класса М (третий и второй по силе классы соответственно). Эксперты предупредили, что в ближайшие недели количество вспышек может существенно возрасти, есть вероятность вспышек класса Х – самого мощного из всех известных.

Астрономы также заметили над некоторыми пятнами большие плазменные петли, известные как солнечные протуберанцы. Крупнейшие из них возвышаются на 64 тысячи км над поверхностью Солнца и могут в любой момент оторваться и улететь в космическое пространство, оставив после себя глубокие «каньоны».

Вспышки могут также привести к выбросам корональной массы (CME), которые способны достичь Земли и вызвать геомагнитные бури. Это явление связано с отключением связи и спутниковой навигации, оно весьма опасно для спутников на орбите.