В России анонсировано обновление стратегии развития ИИ

Пресс-служба правительства со ссылкой на поручения премьера Михаила Мишустина анонсировала обновление стратегии развития искусственного интеллекта в России. Соответствующее объявление было сделано в официальном Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что власти в настоящее время работают над этим вопросом.

«В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», — указано в сообщении.

Документ предполагает, что ведомствами будет составлен список показателей нацпроекта в части развития ИИ. Этим займутся Минэкономики, Минцифры и Минфин. Подчеркивается, что они также рассчитают плановые значения и необходимое финансирование.

Также Минцифры создаст доступную для органов власти платформу по ИИ на базе «ГосТеха».

У новых специализированных центров обработки появится возможность присоединиться к электросетям на льготных условиях и по льготным тарифам.