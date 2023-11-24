Huawei представила планшет MatePad Pro 11” со спутниковой связью

Компания Huawei представила новаторский продукт в мире мобильных технологий – MatePad Pro 11" 2024 года выпуска, ставший первым планшетом с функцией спутниковой связи.

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Этот прорыв позволяет пользователям обмениваться сообщениями и местоположением даже в районах, где традиционное сетевое покрытие отсутствует.

Интегрированный в китайскую спутниковую систему Beidou, MatePad Pro 11" 2024 обеспечивает связь на высоте до 36 000 км без необходимости дополнительных антенн.

Huawei достигла этого благодаря сложным технологиям и инновационным коммуникационным протоколам, преодолев технические сложности, связанные с потреблением энергии и потерей сигнала.

Планшет станет частью растущего ассортимента устройств Huawei с поддержкой спутниковой связи.