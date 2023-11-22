Показан первый прототип умных часов Apple с iOS

В сети появились снимки самого раннего прототипа Apple Watch, который был собран еще в 2013 году. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Отмечается, что фотографии устройства были предоставлены коллекционером Джулио Зомпетти. Прототип работает на специальной тестовой версии операционной системы SwitchBoard, которая основана на iOS 8 и разработана для iPod touch. На задней панели устройства из нержавеющей стали видны три горизонтальных датчика сердечного ритма.

Зомпетти также сообщил, что прототип имеет уникальное беспроводное зарядное устройство, которое не совместимо с другими моделями Apple Watch. По внешнему виду оно напоминает стандартное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с часами от Apple.

Это не первый раз, когда Зомпетти демонстрирует редкие прототипы продуктов Apple. Ранее он показывал прототипы iPhone X, iPhone 12 Pro, iPod и другой версии Apple Watch.