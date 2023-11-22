«МойОфис» внедрил GigaChat от Сбера в свою экосистему

Разработчик программного обеспечения "МойОфис" интегрировал русскоязычный сервис GigaChat в свою экосистему, договорившись о технологическом партнерстве со Сбером. Сотрудничество направлено на ускорение внедрения технологий искусственного интеллекта в корпоративной среде, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика ПО.

Компания представила на международной конференции AI Journey 2023 первые разработки в области технологий искусственного интеллекта, ускоряющие выполнение задач совместной работы с документами и коммуникаций. В частности, "МойОфис" интегрировал технологии GigaChat в редакторы документов "МойОфис Стандартный", а также показал, как эта технология работает с корпоративной почтой нового поколения Mailion и цифровым рабочим пространством Squadus.

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"Применение GigaChat в почтовой системе Mailion позволит провести анализ цепочек писем и обеспечит возможность составления чек-листа по его итогам. Инструмент поможет создавать краткое резюме изложенного в цепочке писем, определять необходимые к выполнению задачи и распределять роли в команде", - отмечается в сообщении компании.

В настольных редакторах GigaChat помогает решить задачи генерации текста и подготовки шаблонов для ответов. Кроме этого, "МойОфис" с использованием технологии Сбера разрабатывает ИИ-ассистент "МойДень" - приложение, которое поможет сформировать единую панель задач на основе коммуникаций и календарных событий пользователя. ИИ-ассистент на основании зависимых документов и цепочек писем будет выделять значимые события и создавать ссылки для быстрого перехода к ним, а также отображать списки предстоящих встреч и организовывать их.