Reuters: Альтмана уволили из OpenAI после письма об опасном открытии в сфере ИИ

Reuters узнал, что Сэма Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI после письма об опасном прорыве в сфере искусственного интеллекта. Совет директоров компании получил письмо от штатных исследователей с предупреждением об открытии в области ИИ, которое «могло бы угрожать человечеству», сообщило агентство со ссылкой на два источника. По их данным, это стало одним из факторов, повлиявших на решение уволить Альтмана.

СМИ: Альтмана уволили из OpenAI после письма об опасном открытии в сфере ИИ
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Об увольнении гендиректора стало известно 17 ноября. Спустя пять дней OpenAI объявила о восстановлении Альтмана в должности.

Как отмечает агентство, в письме мог упоминаться проект Q* — разработка OpenAI, которая «может стать прорывом в разработке AGI» (общий искусственный интеллект). Q*, как сообщили в компании, отличается вычислительными ресурсами, позволяющими решать математические задачи.

В качестве повода для отставки Сэма Альтмана упоминалось, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Совет директоров утверждал, что не может быть уверен в способности Альтмана возглавлять компанию, напоминает «Коммерсантъ».

Увольнение Сэма Альтмана спровоцировало уход из OpenAI ряда высококвалифицированных сотрудников, а также президента Грега Брокмана и трех ведущих научных специалистов.

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