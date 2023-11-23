СМИ: Альтмана уволили из OpenAI после письма об опасном открытии в сфере ИИ

Reuters узнал, что Сэма Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI после письма об опасном прорыве в сфере искусственного интеллекта. Совет директоров компании получил письмо от штатных исследователей с предупреждением об открытии в области ИИ, которое «могло бы угрожать человечеству», сообщило агентство со ссылкой на два источника. По их данным, это стало одним из факторов, повлиявших на решение уволить Альтмана.

Об увольнении гендиректора стало известно 17 ноября. Спустя пять дней OpenAI объявила о восстановлении Альтмана в должности.

Как отмечает агентство, в письме мог упоминаться проект Q* — разработка OpenAI, которая «может стать прорывом в разработке AGI» (общий искусственный интеллект). Q*, как сообщили в компании, отличается вычислительными ресурсами, позволяющими решать математические задачи.

В качестве повода для отставки Сэма Альтмана упоминалось, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Совет директоров утверждал, что не может быть уверен в способности Альтмана возглавлять компанию, напоминает «Коммерсантъ».