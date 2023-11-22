Яркость дисплеев Google Pixel 8 оказалась выше официально заявленной

Ключевым улучшением Pixel 8 по сравнению с Pixel 7 стал дисплей с увеличенной до 120 Гц частотой обновления и значительно более высокой яркостью. В ходе тестирования новых моделей Pixel специалисты XDA-Developers обнаружили, что их экраны превосходят даже те характеристики, которые заявляет Google.

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В этом году компания уделила особое внимание качеству и эффективности экранов в серии Pixel 8, даже дав им коммерческие названия: «Actua» для стандартного Pixel 8 и «Super Actua» для Pixel 8 Pro. Улучшения коснулись не только качества изображения, но и максимальной яркости. Так официальная заявленная яркость экрана Pixel 8 достигает 1400 нит при отображении HDR-контента, а максимальная яркость матрицы может достигать 2000 нит. Для Pixel 8 Pro эти показатели составляют 1600 нит для HDR и 2400 нит соответственно.

Разработчики из XDA провели тестирование, чтобы проверить максимальные уровни яркости, которые может достичь дисплей Pixel 8 Pro в различных условиях (ручной и автоматический режимы). Оказалось, что при автоматической регулировке яркости устройство может выдавать яркость до 1489 нит на 100% площади экрана. При уменьшении площади активных пикселей яркость может достигать до 2215 нит.