Представлен бюджетный умный проектор Xiaomi

Xiaomi представила новый проектор Xming Q3 Neo с функциями Smart TV за 799 юаней (около 9,8 тыс. руб.). Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Xming Q3 Neo может проецировать изображение в разрешении Full HD с яркостью 230 ANSI-люмен и контрастом 1000:1. Проектор имеет герметичную конструкцию, которая защищает его от пыли и утечек света, а также поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Звук обеспечивают два встроенных динамика мощностью 3 Вт.

Проектор работает на операционной системе Android с оболочкой FengOS 3.0, которая также позволяет ему выполнять роль умного телевизора. Пользователи могут смотреть фильмы, играть в игры и управлять другими умными устройствами Xiaomi через проектор.

Кроме того, гаджет поддерживает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, автофокусировку и выравнивание проекции, что обеспечит простоту настройки. Проектор получил сертификацию SGS за низкий уровень синего света, который не вредит глазам.