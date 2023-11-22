В России разработали вибрационную систему для борьбы с сосульками

Систему для предотвращения образования сосулек на крышах зданий придумали ученые Южного федерального университета. Изобретение состоит из нескольких маленьких моторов и радиоприемника для управления оборудованием на расстоянии. Всего за 1,5 часа устройство поможет избежать появления сосулек.

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Идея создания устройства появилась после того, как сосульки падали на преподавателей и студентов университета. Основная задумка состоит в том, что создается дополнительный карниз, который легко заставить вибрировать с помощью моторов. Такая система препятствует скоплению воды на крыше.

Вибрация создается за счет моторов со смещенным валом, они прикрепляются к дополнительному козырьку, сделанному из тонкого материала. Моторчики находятся на расстоянии одного метра друг от друга. В дальнейшем, если будет необходимость, в изобретение можно добавить датчики температуры и влажности, тогда оно сможет автоматически включаться и выключаться. Важно заранее задать определенные параметры, сообщают «Известия».

В настоящее время для борьбы с сосульками используются нагревательные системы. Но они являются энергоемкими. Для использования таких систем требуется много затрат. Оборудование, которое предложили ученые из Ростова-на-Дону, может быть установлено на любой крыше. 10 моторов используют всего 0,003 кВт·ч. Это меньше чем затраты для работы одной лампы.