В России разработали вибрационную систему для борьбы с сосульками

Систему для предотвращения образования сосулек на крышах зданий придумали ученые Южного федерального университета. Изобретение состоит из нескольких маленьких моторов и радиоприемника для управления оборудованием на расстоянии. Всего за 1,5 часа устройство поможет избежать появления сосулек.
Идея создания устройства появилась после того, как сосульки падали на преподавателей и студентов университета. Основная задумка состоит в том, что создается дополнительный карниз, который легко заставить вибрировать с помощью моторов. Такая система препятствует скоплению воды на крыше.
Вибрация создается за счет моторов со смещенным валом, они прикрепляются к дополнительному козырьку, сделанному из тонкого материала. Моторчики находятся на расстоянии одного метра друг от друга. В дальнейшем, если будет необходимость, в изобретение можно добавить датчики температуры и влажности, тогда оно сможет автоматически включаться и выключаться. Важно заранее задать определенные параметры, сообщают «Известия».
В настоящее время для борьбы с сосульками используются нагревательные системы. Но они являются энергоемкими. Для использования таких систем требуется много затрат. Оборудование, которое предложили ученые из Ростова-на-Дону, может быть установлено на любой крыше. 10 моторов используют всего 0,003 кВт·ч. Это меньше чем затраты для работы одной лампы.
Ранее ученые из России запатентовали биоразлагаемый сплав для костных имплантов. Такую конструкцию не нужно будет извлекать из организма человека.