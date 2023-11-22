Британские ученые раскрыли тайну гремучего золота алхимиков

Команда Бристольского университета в Великобритании раскрыла научную тайну 400-летней давности. Они установили, почему гремучее золото при взрыве испускает фиолетовый дым.

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Гремучее золото состоит из хлорида золота и аммиака. Его открыли в XVI веке. И хотя химический рецепт вещества был известен, ученые в течение столетий не могли до конца понять его свойства.

Необычный фиолетовый дым при взрыве первым описал немецкий алхимик Себальд Шварцер в 1585 году. Позднее гремучее золото исследовали ведущие ученые XVII и XVIII веков, включая Роберта Гука и Антуана Лавуазье, но им не удалось установить причины возникновения дыма необычного оттенка.

Авторы нового исследования создали нужное вещество и затем вызвали детонацию образца весом пять мг на алюминиевой фольге путем нагревания. Они зафиксировали дым с помощью медных сеток, а затем проанализировали его под просвечивающим электронным микроскопом.

«Мы обнаружили, что дым содержал сферические наночастицы золота, подтверждая теорию о том, что золото играет определенную роль в загадочном дыме», – заявили они.