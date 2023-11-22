Портал «Грамота.ру» перезапустили в обновленном дизайне

В День словаря состоялся перезапуск портала «Грамота.ру». Поменялся его дизайн, а информационные базы стали оснащены новой системой поиска, который позволяет в режиме «одного окна» искать необходимую информацию в словарях, материалах справочной службы, справочниках и статьях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу платформы.

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Поисковая система портала построена с применением технологий машинного обучения. Теперь пользователям доступен Метасловарь, объединивший материалы разных справочников и словарей русского языка. Информация в нём представлена в форме «карточки слова», где для удобства пользователя собраны все данные — правописание, ударение, толкование, примеры применения. Каждая карточка дополнена грамматическими таблицами с формами слова и аудио.

Раздел «Учебник» станет помощником в изучении русского языка для учителей и учащихся, рассчитывают разработчики. Кроме того, на платформе доступен «Журнал Грамоты» — публикации о новостях русского языка и вопросах его изучения.

Обновление повлияет на повышение грамотности жителей страны и на поддержку русского языка в мире, уверены в компании.