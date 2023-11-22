В Европе обнаружили неизвестные мегаструктуры

Международная группа археологов обнаружила ранее неизвестную сеть массивных объектов в Европе. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, открытие может объяснить появление в этой части света мегафортов бронзового века — крупнейших доисторических сооружений, которые строили до железного века.

© Barry Molloy / University College Dublin

Ученые проанализировали спутниковые снимки и результаты аэрофотосъемки, чтобы реконструировать доисторический ландшафт южной части Карпатского бассейна в Центральной Европе. Было обнаружено более ста мегаструктур, которые использовались в качестве оборонительных ограждений и, вероятно, были предшественниками знаменитых городищ Европы бронзового века.

По словам ученых, некоторые из этих объектов, названных мегафортами, известны уже несколько лет, такие как Градиште Идош, Чанадпалота, Сантана и Корнешты Яркури, окруженные 33-километровыми рвами. Открытие указывает на то, что эти поселения не стояли изолировано, а были частью плотной сети тесно взаимозависимых сообществ, названной Группой участков Тисы (TSG).