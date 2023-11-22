Эксперт оценил ситуацию с ценами на смартфоны в России

Эксперт рассказал, как формируется цена на смартфоны
Перед Новым годом цены на смартфоны, по словам Германа Клименко, председателя совета Фонда развития цифровой экономики, не будут подниматься без объективных причин. Он отметил, что многие продавцы могут разглашать слухи о предстоящем подорожании, чтобы ускорить продажи товаров. В то же время популярные операторы, такие как AliExpress и «Почта России», продолжают обеспечивать бесперебойную доставку смартфонов.
Клименко подчеркнул, что возможны задержки в доставке перед Новым годом, но они не связаны с возможным повышением цен. Он отметил, что единственным фактором, влияющим на цены, является обменный курс. В настоящее время, по его словам, курс доллара снизился до 88 рублей, что влияет на ценовую политику, и цены на смартфоны, наоборот, снижаются.
Эксперт также подчеркнул, что нет оснований для беспокойства относительно смартфонов китайских брендов. Он отметил, что канал поставок из Китая сейчас более стабилен и разнообразен, чем раньше, и поэтому покупка смартфона не представляет проблем.