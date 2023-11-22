Маск решил пожертвовать часть доходов X израильским больницам

Владелец социальной сети X Илон Маск решил пожертвовать часть доходов израильским больницам, а также Красному Кресту и палестинскому Красному Полумесяцу. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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Американский предприниматель пообещал передать все средства, полученные от рекламы и подписок, связанных с конфликтом в секторе Газа.