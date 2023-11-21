Huawei выпустит сразу три смартфона серии P70 в 2024 году

В 2024 году компания Huawei планирует выпустить сразу три новых модели в рамках своей флагманской серии смартфонов P70.

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Это стало известно благодаря информации, предоставленной авторитетным инсайдером Минг-Чи Куо и опубликованной на новостном портале Wccftech.

Серия будет включать в себя базовую модель Huawei P70, усовершенствованную версию Huawei P70 Pro и эксклюзивный Huawei P70 Art с уникальным дизайном и использованием дорогих материалов для корпуса.

Компания ожидает значительного роста продаж этих моделей, прогнозируя удвоение объемов по сравнению с предыдущими линейками Huawei P60 и Huawei Mate 60.

Все три модели будут оснащены новым чипсетом Kirin с 5G-модемом, разработанным самой компанией.