Индия решила вернуть с Луны на Землю образцы грунта

Индия, стремясь укрепить свои позиции в космической гонке, объявила о планах по возвращению образцов лунного грунта на Землю.

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Эта миссия, получившая название Chandrayaan-4, является продолжением успешной посадки на Луну, осуществленной в рамках проекта Chandrayaan-3.

Chandrayaan-4 представляет собой сложное многоэтапное предприятие, включающее отправку четырех модулей на Луну в рамках двух запусков.

Первый этап миссии предусматривает доставку на лунную поверхность посадочного модуля и модуля «восходящего» типа для сбора образцов. Эти действия, вероятно, будут происходить в районе Южного полюса Луны, который привлекает внимание международного научного сообщества благодаря обилию ледяного покрова.

Два оставшихся элемента миссии — трансферный модуль и модуль возвращения — будут запущены позже и останутся на орбите Луны. После сбора образцов, модуль «восходящего» типа передаст их модулю возвращения, который затем доставит ценный груз на Землю.