Российские ученые нашли способ замедлить старение организма

Любое восстановление после травмы или болезни требует информации ДНК. А если она утратила свою целостность, то тогда и восстановить полностью организм не удается. Именно так наступает старость, заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, рассказывая об открытии нового препарата, усиливающего правильную репарацию ДНК.

«Наше ДНК напрямую связано со старением организма. Во-первых, есть генетические факторы, которые закодированы в ДНК и которые определяют преждевременный «износ» организма. Это, например, гиперпродукция инсулина, низкое количество липопротеинов высокой плотности. Таких факторов сейчас известно больше сотни. Во-вторых, происходит износ самой ДНК как носителя информации о нашем организме. Это как изношенная, много раз использованная карта памяти в компьютере: файлы на ней начинают нести повреждения. Так и информация о нашем теле в ДНК. ДНК повреждается со временем и организм уже не может восстановить себя, так как источник информации – ДНК – поврежден», – рассказывает Духовлинов.

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Он подчеркивает, что организм человека постоянно «обращается» к ДНК, чтобы что-либо починить: нужно вырастить новые клетки, обновить кожу, восстановить мышцы – информация об этом находится в ДНК. Кроме того, любое восстановление после травмы или болезни требует информации ДНК. А если она утратила свою целостность, то тогда и восстановить полностью организм не удается. Именно так, по его словам, наступает старость.

Однако, продолжает ученый, существуют способы сохранить ДНК: беречь ее от излучения, радиации, окисляющих агентов, агрессивной химии, пищевых консервантов, ультрафиолета и иных повреждающих ДНК факторов.

При этом у организма есть системы репарации ДНК, восстановление ее структуры, продолжает эксперт. Но с возрастом эти системы делают все больше и больше ошибок. Поэтому сохранять ДНК можно двумя основными путями – не подвергать ее вредному воздействию или вводить в организм дополнительные системы репарации ДНК, за что уже отвечает современная генно-инженерная фармакология.

Собеседник рассказывает, что его команда разработала молекулу, вызывающую усиление правильной репарации ДНК.

«Доказанность ее эффективности была проведена на модели радиационного облучения – ее определенные дозировки имитировали разрушение ДНК так, как оно бы происходило за 40-50 лет. Тестирование проводилось в Военно-медицинской академии на кафедре военной токсикологии и медицинской защиты. После введения нашего препарата, стимулирующего восстановление ДНК, выживаемость повышалась в четыре раза», – делится Духовлинов.

Среди побочных действий данной молекулы было обнаружено продление жизни, anti-aging эффект (замедление старения клеток организма), а также защита от радиации, продолжает специалист. Негативных побочных эффектов не обнаружено, а сам препарат имеет токсичность на уровне аспирина или витаминов.