Шлюзовую камеру российской «Науки» интегрировали в МКС

«25-летие запуска отметили окончательной адаптацией шлюзовой камеры в состав российского сегмента МКС. Сегодня для этого я выполнил следующие работы: сделал окончательную проверку герметичности шлюзовой камеры, после чего открыл люк, смонтировал вентиляцию и демонтировал все те механизмы и устройства, которые были нужны для стыковки шлюзовой камеры с МЛМ», — сказал Кононенко.