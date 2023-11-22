Новый бюджетный смартфон Samsung получит чип Snapdragon
Готовящийся к выходу бюджетный смартфон Samsung Galaxy M55 получит чипсет Snapdragon 7 Gen 1. Об этом сообщает портал MySmartPrice.
Информация была подтверждена после того, как в базе данных Geekbench появились результаты прохождения смартфоном бенчмарка. В этой утечке говорится, что устройство Samsung с кодовым названием SM-M556B оснащено графическим чипом Adreno 644 и процессором с максимальной тактовой частотой 2,40 ГГц. Характеристики «железа» указывают на использование чипсета Snapdragon 7 Gen 1. Он использовался в таких смартфонах как Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 2 и других.
В результате тестирования Galaxy M55 набрал 3575 баллов в Single-Core и 11330 в Multi-Core режимах. Благодаря Geekbench также подтверждено наличие 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 14.
Какие-либо другие характеристики пока не раскрываются. Дата презентации Samsung Galaxy M55 тоже остается неизвестной.
В середине ноября на сайте Samsung появился бюджетный смартфон Galaxy M44 5G, который оснащен чипом Snapdragon 888, использовавшимся во флагманских устройствах 2021 года. По всей видимости, компания намерена перейти от использования фирменных чипов Exynos в своей линейке бюджетных смартфонов в пользу более производительных решений от Qualcomm.