Новый бюджетный смартфон Samsung получит чип Snapdragon

Готовящийся к выходу бюджетный смартфон Samsung Galaxy M55 получит чипсет Snapdragon 7 Gen 1. Об этом сообщает портал MySmartPrice.

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Информация была подтверждена после того, как в базе данных Geekbench появились результаты прохождения смартфоном бенчмарка. В этой утечке говорится, что устройство Samsung с кодовым названием SM-M556B оснащено графическим чипом Adreno 644 и процессором с максимальной тактовой частотой 2,40 ГГц. Характеристики «железа» указывают на использование чипсета Snapdragon 7 Gen 1. Он использовался в таких смартфонах как Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 2 и других.

В результате тестирования Galaxy M55 набрал 3575 баллов в Single-Core и 11330 в Multi-Core режимах. Благодаря Geekbench также подтверждено наличие 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 14.

Какие-либо другие характеристики пока не раскрываются. Дата презентации Samsung Galaxy M55 тоже остается неизвестной.