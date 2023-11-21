В Microsoft объяснили, чем может быть полезен их ИИ Copilot для Windows 10 и 11

Microsoft объяснила, почему их ИИ Copilot может быть полезен пользователям Windows 10 и 11, даже если они считают, что им это не нужно.

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Copilot, ранее известный как Bing Chat, теперь доступен и на Windows 10, после его успешного запуска на Windows 11.

Инструмент представляет собой искусственный интеллект, который помогает пользователям в повседневных задачах, облегчая работу с информацией и создание нового контента.

Особенно такая помощь актуальна для ИТ-специалистов, которым важно быть в курсе последних технологических трендов, но при этом обеспечивать защиту корпоративных данных.