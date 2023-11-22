Энтузиаст ради мобильных игр встроил в iPhone испарительную камеру

Неизвестный китайский энтузиаст разработал модификацию для iPhone 15 Pro, которая значительно повышает производительность смартфона при высокой нагрузке. Для этого он установил в устройство специальную испарительную камеру, которая эффективно отводит тепло от процессора и других компонентов, написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) инсайдер Revegnus.

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Источник поделился фотографией модифицированного iPhone 15 Pro. По его словам, смартфон с испарительной камерой способен снижать температуру на 10% по сравнению с обычной версией при запуске ресурсоемких приложений. Кроме того, он показал результаты в различных тестах.

В одной из самых требовательных игр, Genshin Impact, модифицированный iPhone 15 Pro способен работать при стабильных 60 кадрах в секунду без зависаний.